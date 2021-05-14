Хави продлил контракт с катарским «Аль-Саддом»
Дата публикации: 14-05-2021
«Аль-Садд» в соцсетях подтвердил информацию о переподписании соглашения с Хави.
Испанец продолжит тренировать катарскую команду до 2023 года. Экс-футболист «Барселоны» сообщил, что рад продлению контракта и опроверг сведения о наличии в соглашении условия, позволяющего ему покинуть клуб в любой момент.
Хави заявил: «Я рад продолжить сотрудничество с «Аль-Саддом». Информация об опции в контракте, позволяющей мне уйти в любое время, не соответствует действительности. Я одобряю лишь методы, предусматривающие переговоры между сторонами».
Хави тренирует катарскую команду с 2019 года. За этот период «Аль-Садд» дважды выигрывал чемпионат и Кубок страны.
Ранее ряд СМИ сообщали, что Хави может возглавить «Барселону».
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