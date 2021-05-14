  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Хави продлил контракт с катарским «Аль-Саддом»

Дата публикации: 14-05-2021

Хави продлил контракт с катарским «Аль-Саддом»

«Аль-Садд» в соцсетях подтвердил информацию о переподписании соглашения с Хави.

Испанец продолжит тренировать катарскую команду до 2023 года. Экс-футболист «Барселоны» сообщил, что рад продлению контракта и опроверг сведения о наличии в соглашении условия, позволяющего ему покинуть клуб в любой момент.

Хави заявил: «Я рад продолжить сотрудничество с «Аль-Саддом». Информация об опции в контракте, позволяющей мне уйти в любое время, не соответствует действительности. Я одобряю лишь методы, предусматривающие переговоры между сторонами».

Хави тренирует катарскую команду с 2019 года. За этот период «Аль-Садд» дважды выигрывал чемпионат и Кубок страны.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Хави может возглавить «Барселону».

Похожие новости:

  • Хави выиграл первый национальный чемпионат в тренерской карьере
    Хави выиграл первый национальный чемпионат в тренерской карьере
    На официальном сайте клуба «Аль-Садд» появилась информация о его досрочном чемпионстве в сезоне 20/21. Напомним, катарскую команду возглавляет Хави,...
  • Хави сменит Вальверде в «Барселоне»
    Хави сменит Вальверде в «Барселоне»
    Хави согласился возглавить «блаугранас», о чем сообщает «Diario Sport». Как утверждает источник, идею приглашения Хави...
  • Хави в ближайшее время объявит об уходе из "Барселоны"
    Хави в ближайшее время объявит об уходе из "Барселоны"
    Поступила информация, что Хави серьезно решил уйти из «Барселоны» в другую команду. Наиболее титулованный футболист мира заявил, что после Чемпионата...
  • Официально: Летом Хави покинет «Барселону»
    Официально: Летом Хави покинет «Барселону»
    Еще одного легендарного игрока не досчитается «Барселона» в новом сезоне. Болельщики Блаугранас наверняка еще не забыли, как совсем недавно провожали...
  • Стерлинг станет главной целью для «Барселоны» в случае назначения Хави
    Стерлинг станет главной целью для «Барселоны» в случае назначения Хави
    Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг станет главной трансферной целью в случае назначения на должность главного тренера каталонцев...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close