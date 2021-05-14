«ПСЖ» провел переговоры с «Ренном» по трансферу Камавинги

Дата публикации: 14-05-2021

Будущее Эдуарда Камавинги остается под вопросом. За 18-летнего хавбека борются сразу несколько топ-клубов.



По данным «L'Equipe», заполучить футболиста «Ренна» пытается «Реал» и «Бавария». Однако помешать их планам может «ПСЖ». Парижане уже встречались с представителями «Ренна», чтобы обсудить условия возможного перехода. Контракт Камавинги будет действовать еще год, потому ключевым моментом является сумма трансфера.



«Бавария» и «Реал» уже направили запросы в «Ренн», предложив за Камавингу немногим менее 60 млн евро. При этом мюнхенцы готовы отказаться от полузащитника в случае, если французский клуб начнет торговаться.



По некоторым данным, в услугах юного таланта также заинтересована «Барселона».