Дуглас Коста близок к переходу в «Гремио»

Дата публикации: 13-05-2021

Дуглас Коста близок к возвращению в родной клуб. Ресурс «Globoesporte», ссылаясь на вице-президента «Гремио» Маркоса Херманна, сообщает, что контракт с бразильцем практически подписан.



«Для обсуждения перехода мы ездили к Дугласу домой. Он согласился на существенное ухудшение условий, чтобы вернуться в родной клуб. Мы повысили предложение и теперь договоренность между сторонами почти достигнута. В ближайшее время Коста постарается согласовать расторжение контракта с «Ювентусом». Если это удастся, то мы сумеем договориться», - сообщил Херманн.



Коста воспитывался в «Гремио». За бразильский клуб он выступал в 2008-2009 годах, после чего перебрался в «Шахтер». На сезон 20/21 Дуглас арендован «Баварией».