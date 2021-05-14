Лэмпард стал основным кандидатом на пост главного тренера «Кристал Пэлас»

Дата публикации: 14-05-2021

Экс-наставник «Челси» рассматривается в качестве основного кандидата на пост наставника «Кристал Пэлас». Информацией поделилось издание «The Telegraph».



С января 2021 года Фрэнк Лэмпард является безработным. Его прежним клубом был «Челси», который он возглавил летом 2019 года. Также 42-летний специалист тренировал «Дерби Каунти». Под его руководством команда финишировала на шестой строчке в Чемпионшипе.



В текущем сезоне «Кристал Пэлас» возглавляет Рой Ходжсон, но летом его соглашение с клубом истекает. Пока официальных сведений о продлении контракта с ним нет, поэтому информация о приходе в команду Лэмпарда вполне может быть правдивой.



На данный момент «орлы» находится на 13 месте в чемпионате Англии (позади 35 туров).