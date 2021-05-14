  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Арсенал» и «МЮ» претендуют на игрока «Славии»

Дата публикации: 14-05-2021

«Арсенал» и «МЮ» претендуют на игрока «Славии»

Абдалла Сима, принадлежащий «Славии», в ближайшее время может перебраться в АПЛ. «Mirror» сообщает, что в его услугах заинтересованы две английские команды. Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале».

19-летний сенегалец проводит отличный сезон в чешском клубе. В Лиге Европы Сима был одним из лидеров «Славии», отличившись 4 раза и отдав 1 результативный пас. После столь успешной игры стоимость вингера резко выросла. «Transfermarkt» оценивает Симу в 11 млн евро.

Всего в сезоне 2020/2021 на счету футболиста 36 поединков за чешскую команду, в которых он забил 19 голов и сделал 8 ассистов. Его соглашение со «Славией» истекает летом 2024 года, потому за своего подопечного клуб рассчитывает получить солидную компенсацию.

Похожие новости:

  • «МЮ» интересуется форвардом «Славии»
    «МЮ» интересуется форвардом «Славии»
    По данным «Manchester Evening News», 19-летний форвард «Славии» может перебраться в АПЛ. На игрока чешской команды нацелился «Ман Юнайтед». Подписать...
  • «Ливерпуль» нацелился на атакующего полузащитника «Барселоны»
    «Ливерпуль» нацелился на атакующего полузащитника «Барселоны»
    «The Mirror» сообщает, что летом «Ливерпуль» попытается приобрести 18-летнего таланта из «Барселоны». Речь идет о полузащитнике Педри. «Мерсисайдцы»...
  • Источник: «Спартак» согласовал трансфер хавбека «Славии» за € 12 млн
    Источник: «Спартак» согласовал трансфер хавбека «Славии» за € 12 млн
    Хавбек пражской «Славии» Алекс Крал продолжит карьеру в стане московского «Спартака». Ранее в СМИ уже сообщалось об интересе...
  • Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»
    Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»
    Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру. Шведский форвард продолжит выступление в Серии А. По информации издания «Calciomercato», «Милан»...
  • «Милан» определил две трансферные цели для усиления атаки
    «Милан» определил две трансферные цели для усиления атаки
    Издание «Calciomercato» опубликовало информацию о планах «Милана» на ближайшее трансферное окно. Итальянский клуб рассчитывает усилиться игроками...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close