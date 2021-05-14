«Арсенал» и «МЮ» претендуют на игрока «Славии»
Дата публикации: 14-05-2021
Абдалла Сима, принадлежащий «Славии», в ближайшее время может перебраться в АПЛ. «Mirror» сообщает, что в его услугах заинтересованы две английские команды. Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале».
19-летний сенегалец проводит отличный сезон в чешском клубе. В Лиге Европы Сима был одним из лидеров «Славии», отличившись 4 раза и отдав 1 результативный пас. После столь успешной игры стоимость вингера резко выросла. «Transfermarkt» оценивает Симу в 11 млн евро.
Всего в сезоне 2020/2021 на счету футболиста 36 поединков за чешскую команду, в которых он забил 19 голов и сделал 8 ассистов. Его соглашение со «Славией» истекает летом 2024 года, потому за своего подопечного клуб рассчитывает получить солидную компенсацию.
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