Вератти может стать игроком «Челси»
Дата публикации: 13-05-2021
Весьма неожиданной новостью поделился ресурс «90min». Источник сообщил, что в ближайшее межсезонье Марко Вератти может покинуть «Пари Сен-Жермен». Приобрести 28-летнего полузащитника рассчитывает «Челси».
Интерес «аристократов» к итальянскому хавбеку вполне закономерен. В настоящее время лондонцами руководит Томас Тухель, ранее тренировавший «ПСЖ». Специалист прекрасно знаком с возможностями Вератти и хочет видеть его в своей команде. Руководство «Челси» готово выполнить желание наставника и летом попытается выкупить права на полузащитника.
В составе парижан Вератти выступает уже 8 сезонов. Всего на его счету 346 поединков (9 забитых мячей, 58 голевых передач). Стоимость футболиста составляет 60 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).
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