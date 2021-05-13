  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Вератти может стать игроком «Челси»

Дата публикации: 13-05-2021

Вератти может стать игроком «Челси»

Весьма неожиданной новостью поделился ресурс «90min». Источник сообщил, что в ближайшее межсезонье Марко Вератти может покинуть «Пари Сен-Жермен». Приобрести 28-летнего полузащитника рассчитывает «Челси».

Интерес «аристократов» к итальянскому хавбеку вполне закономерен. В настоящее время лондонцами руководит Томас Тухель, ранее тренировавший «ПСЖ». Специалист прекрасно знаком с возможностями Вератти и хочет видеть его в своей команде. Руководство «Челси» готово выполнить желание наставника и летом попытается выкупить права на полузащитника.

В составе парижан Вератти выступает уже 8 сезонов. Всего на его счету 346 поединков (9 забитых мячей, 58 голевых передач). Стоимость футболиста составляет 60 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).

Похожие новости:

  • Зиеш может продолжить карьеру в «Атлетико»
    Зиеш может продолжить карьеру в «Атлетико»
    Источник в «Fichajes» поделился новостью о будущем Хакима Зиеша, выступающего за «Челси». Марокканец в скором времени может перебраться в «Атлетико»....
  • Зума летом может покинуть «Челси»
    Зума летом может покинуть «Челси»
    Французский защитник Курт Зума близок к тому, чтобы покинуть «Челси» по окончании текущего сезона. Об этом пишет британский таблоид «The Daily...
  • «Челси» хочет заполучить Рабьо
    «Челси» хочет заполучить Рабьо
    Карьера 26-летнего Адриена Рабьо может продолжиться в Англии. «Calciomercato» пишет, что приобрести хавбека планирует «Челси». При этом лондонцы не...
  • «Челси» собирается купить Варана
    «Челси» собирается купить Варана
    Неожиданную новость разместил в своем Twitter-аккаунте Кристиан Фальк. Журналист сообщил, что летом Рафаэль Варан может переехать в Англию. 27-летним...
  • Конте хочет усилить состав Челси полузащитником ПСЖ
    Конте хочет усилить состав Челси полузащитником ПСЖ
    Аргентинский вингер «ПСЖ» может вновь играть в Премьер-лиге Англии – в нём якобы заинтересован А. Конте, новый менеджер...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close