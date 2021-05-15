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Роналду близок к переходу в «Спортинг». Игрок купил пентхаус в Лиссабоне

Дата публикации: 15-05-2021

Роналду близок к переходу в «Спортинг». Игрок купил пентхаус в Лиссабоне

Для «Спортинга» 2021 год может стать по-настоящему знаменательным. За 2 тура до конца сезона лиссабонская команда стала чемпионом страны и получила прямую путевку в Лигу чемпионов, чего не было уже 19 лет. Теперь же сообщается, что ее состав может пополнить Криштиану Роналду.

Новостью поделилось издание «Cuatro». Согласно сведениям источника, о возвращении в Португалию форвард задумался после того, как переговоры по переходу в «Реал» зашли в тупик. Роналду планирует переехать в Лиссабон с родными и уже купил здесь пентхаус.

Ради трансфера в «Спортинг» Криштиану готов пойти на уступки клубу, снизив требования по зарплате.

В текущем сезоне звездный португалец выходил на поле в составе «Ювентуса» в 42 матчах. В них он оформил 35 забитых мячей и 4 голевых паса.

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