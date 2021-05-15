В Агуэро заинтересованы три клуба. Приоритет игрока – «Барселона»

Дата публикации: 15-05-2021

Ближайшим летом Серхио Агуэро попрощается с «Ман Сити» и станет свободным агентом. О наиболее вероятных вариантах продолжения его карьеры в своем Twitter написал Фабрицио Романо.



Журналист рассказал: «У Агуэро есть предложения от 3 клубов. Приоритетом для аргентинца является «Барселона». В настоящее время переговоры продолжаются. Рассматривается 2-летнее соглашение.



Ради перехода в «Барселону» Агуэро готов пойти на сокращение зарплаты до отметки ниже 10 000 000 евро. В течение нескольких недель каталонцы намерены принять решение касательно трансферов Агуэро и Депая».



За «Манчестер Сити» Серхио выступает с лета 2011 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей за «горожан» (4 гола и 1 ассист).