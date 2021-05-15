  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

В Агуэро заинтересованы три клуба. Приоритет игрока – «Барселона»

Дата публикации: 15-05-2021

В Агуэро заинтересованы три клуба. Приоритет игрока – «Барселона»

Ближайшим летом Серхио Агуэро попрощается с «Ман Сити» и станет свободным агентом. О наиболее вероятных вариантах продолжения его карьеры в своем Twitter написал Фабрицио Романо.

Журналист рассказал: «У Агуэро есть предложения от 3 клубов. Приоритетом для аргентинца является «Барселона». В настоящее время переговоры продолжаются. Рассматривается 2-летнее соглашение.

Ради перехода в «Барселону» Агуэро готов пойти на сокращение зарплаты до отметки ниже 10 000 000 евро. В течение нескольких недель каталонцы намерены принять решение касательно трансферов Агуэро и Депая».

За «Манчестер Сити» Серхио выступает с лета 2011 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей за «горожан» (4 гола и 1 ассист).

Похожие новости:

  • Агуэро и «Барселона» провели предварительные переговоры о переходе футболиста
    Агуэро и «Барселона» провели предварительные переговоры о переходе футболиста
    По данным «Sky Sports», каталонцы обсудили с Серхио Агуэро возможность сотрудничества. Напомним, соглашение аргентинца с «Ман Сити» заканчивается...
  • ПСЖ поборется за Агуэро
    ПСЖ поборется за Агуэро
    По информации Yahoo Sports, аргентинский звёздный нападающий может в начале следующего сезона оказаться в «Пари Сен-Жермен». Н....
  • «Челси» является фаворитом в борьбе за подписание Агуэро
    «Челси» является фаворитом в борьбе за подписание Агуэро
    Летом соглашение между «Манчестер Сити» и Агуэро заканчивается, после чего тот станет свободным агентом. Сам футболист ранее подтвердил, что уйдет из...
  • «Ювентус» и «Интер» готовы подписать контракт с Агуэро
    «Ювентус» и «Интер» готовы подписать контракт с Агуэро
    По завершении сезона Серхио Агуэро уйдет из «Ман Сити». «Football Italia» сообщает, что летом аргентинец может стать игроком «Интера» или «Ювентуса»....
  • «Ювентус» нацелился на Агуэро
    «Ювентус» нацелился на Агуэро
    «Ювентус» готов приобрести еще одного возрастного нападающего. Речь идет о Серхио Агуэро. «Goal», ссылаясь на ресурс «Sport Mediaset», сообщает о...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close