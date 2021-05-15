  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Манчестер Юнайтед» нужен хавбек «Атлетико»

Дата публикации: 15-05-2021

«Манчестер Юнайтед» нужен хавбек «Атлетико»

Маркос Льоренте может пополнить состав «МЮ». Англичане намерены оформить трансфер 26-летнего центрального полузащитника уже летом. Об этом сообщает ресурс «Transfermarkt». По данным портала, стоимость футболиста равняется 70 млн евро.

Льоренте, успев поиграть за несколько небольших испанских клубов, в 2008 году перешел в «Реал», в основе которого дебютировал только в 2015 году. Закрепиться в составе «сливочных» хавбек не сумел, и в 2019 году состоялся его трансфер в «Атлетико».

В сезоне 2020/2021 26-летний Маркос провел за мадридцев 43 поединка, в которых отметился 13 голами и 12 результативными пасами. Его контракт с командой Диего Симеоне заканчивается летом 2024 года.

Также в послужном списке Льоренте 4 встречи в футболке национальной сборной Испании.

Похожие новости:

  • «Атлетико» оценил Льоренте, которым интересуется «МЮ», в 120 млн евро
    «Атлетико» оценил Льоренте, которым интересуется «МЮ», в 120 млн евро
    По данным «Marca», «Атлетико» рассматривает возможность продажи Маркоса Льоренте, но хочет получить за 26-летнего хавбека солидную компенсацию. Речь...
  • «Ювентус» и «Интер» готовы подписать контракт с Агуэро
    «Ювентус» и «Интер» готовы подписать контракт с Агуэро
    По завершении сезона Серхио Агуэро уйдет из «Ман Сити». «Football Italia» сообщает, что летом аргентинец может стать игроком «Интера» или «Ювентуса»....
  • «Наполи» предложил 10 млн евро за полузащитника «Брюгге»
    «Наполи» предложил 10 млн евро за полузащитника «Брюгге»
    По данным «La Gazzetta dello Sport», в межсезонье «Наполи» попытается выкупить контракт 20-летнего Шарля Де Кетеларе, принадлежащего «Брюгге»....
  • Моуриньо нужен Эктор Эррера
    Моуриньо нужен Эктор Эррера
    В зимнее трансферное окно состав «Манчестер Юнайтед» может усилить хавбек «Порту» Эктор Эррера. На переезде представителя...
  • «Валенсия» интересуется Льоренте
    «Валенсия» интересуется Льоренте
    Нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте в летнее межсезонье может сменить итальянскую Серию А на испанскую Примеру, где его услугами интересуется...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close