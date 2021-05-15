«Манчестер Юнайтед» нужен хавбек «Атлетико»
Маркос Льоренте может пополнить состав «МЮ». Англичане намерены оформить трансфер 26-летнего центрального полузащитника уже летом. Об этом сообщает ресурс «Transfermarkt». По данным портала, стоимость футболиста равняется 70 млн евро.
Льоренте, успев поиграть за несколько небольших испанских клубов, в 2008 году перешел в «Реал», в основе которого дебютировал только в 2015 году. Закрепиться в составе «сливочных» хавбек не сумел, и в 2019 году состоялся его трансфер в «Атлетико».
В сезоне 2020/2021 26-летний Маркос провел за мадридцев 43 поединка, в которых отметился 13 голами и 12 результативными пасами. Его контракт с командой Диего Симеоне заканчивается летом 2024 года.
Также в послужном списке Льоренте 4 встречи в футболке национальной сборной Испании.
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