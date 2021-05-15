«Шахтер» может включить двух своих игроков в сделку по Довбику

Дата публикации: 15-05-2021

Ресурс «Meta-ratings» сообщает, что донецкий «Шахтер» ищет игрока в линию нападения. Основным кандидатом на данную позицию является Артем Довбик, защищающий цвета «Днепра-1».



«Горняки» считаются единственным претендентом на форварда. «Днепру-1» также интересен вариант продажи Довбика, поскольку за него клуб рассчитывает получить сразу 2 футболистов донецкой команды. Речь идет об Игнатенко и Пихаленке, которые арендованы «Днепром-1». Если клубы договорятся, то они станут полноценными игроками днепровской команды.



Окончательное решение по Довбику «Шахтер» примет после того, как будет официально объявлено о назначении нового главного тренера.



Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что украинский гранд уже договорился о сотрудничестве с Роберто Де Дзерби, нынешним наставником «Сассуоло».