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Рауль может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала»

Дата публикации: 16-05-2021

Рауль может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала»

Руководство «Реала» может назначить Рауля тренером клуба в случае ухода Зинедина Зидана.

По данным «Marca», 43-летний экс-футболист «сливочных» считается главным претендентом на пост наставника мадридцев. В «Реале» рассматривают и другие кандидатуры, но большинство руководителей клуба поддерживают вариант с Раулем.

Среди претендентов на должность тренера «сливочных» значится и Йоахим Лев, объявивший о своем уходе из сборной Германии.

Ранее ресурс «TeleMadrid» сообщил, что по окончании сезона Зидан решил покинуть Мадрид независимо от места, которое команда займет в Ла Лиге. Причиной тому является физическая и моральная усталость от тренерской деятельности и отсутствие прежней поддержки от президента «сливочных».

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