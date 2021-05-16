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Голкипер «Ливерпуля» Кариус может перейти в «Штутгарт»

Дата публикации: 16-05-2021

Голкипер «Ливерпуля» Кариус может перейти в «Штутгарт»

Лорис Кариус в ближайшее время может стать игроком «Штутгарта». Ресурс «Berliner Zeitung» сообщает, что клуб заинтересован в услугах голкипера «Ливерпуля», который текущий сезон проводит в аренде в «Унионе».

Вратарь «Штутгарта» Грегор Кобель летом уйдет из команды, потому клуб активно ищет ему замену. Помимо Кариуса, рассматривается вариант с Флорианом Мюллером, принадлежащим «Майнцу» (в сезоне 2020/2021 голкипер находится в аренде во «Фрайбурге»).

После фатальных ошибок в финале Лиги чемпионов в 2018-ом году Кариус продолжает искать себя. Голкипер имеет действующий контракт с «Ливерпулем», но за английский клуб не выступает. В текущем сезоне на его счету 4 встречи в Бундеслиге (3 «сухих» матча).

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