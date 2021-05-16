Экс-игрок «Интера» Вентола: Лаутаро Мартинес скоро перейдёт в «Атлетико»

Дата публикации: 16-05-2021

Весьма неожиданной новостью поделился Никола Вентола (экс-футболист «Интера») в ходе общения в «Twitch» с другим бывшим футболистом миланцев Кристианом Вьери. Он рассказал, что летом должен состояться переход Лаутаро Мартинеса в «Атлетико».



Вентола сообщил: «Я готов раскрыть громкий трансфер. Из достоверных источников мне стало известно, что Лаутаро пополнит состав «Атлетико». Мадридцы готовы платить форварду огромные деньги, а детали перехода уже согласованы».



«Атлетико» пытался заполучить Мартинеса, когда тот был футболистом аргентинского «Расинга», но в итоге нападающий оказался в «Интере». Контракт форварда с миланцами действует еще 2 года, его стоимость составляет 70 млн евро, согласно «Transfermarkt».