Руководство «Фенербахче» хочет пригласить Лёва на пост главного тренера
Дата публикации: 16-05-2021
Издание «L'Equipe» утверждает, что представители «Фенербахче» ведут переговоры с Йоахимом Лёвом.
Клуб хочет пригласить немца на должность тренера, которая стала вакантной после того, как в марте был отправлен в отставку прежний наставник Эрол Булут. В настоящее время обязанности тренера исполняет Эмре Белезоглу.
Перед заключительным туром турецкого чемпионата «Фенербахче» находится на 3-ей строчке, уступая «Галатасараю» и «Бешикташу» 2 очка.
Лёв с 2006 года является тренером немецкой сборной. Вместе с командой он выиграл ЧМ-2014. Среди других достижений специалиста значатся бронза мундиаля, серебро и бронза ЧЕ. В 2017 году «бундестим» под руководством Йоахима Лёва стала обладателем Кубка конфедераций.
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