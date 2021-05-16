Руководство «Фенербахче» хочет пригласить Лёва на пост главного тренера

Дата публикации: 16-05-2021

Издание «L'Equipe» утверждает, что представители «Фенербахче» ведут переговоры с Йоахимом Лёвом.



Клуб хочет пригласить немца на должность тренера, которая стала вакантной после того, как в марте был отправлен в отставку прежний наставник Эрол Булут. В настоящее время обязанности тренера исполняет Эмре Белезоглу.



Перед заключительным туром турецкого чемпионата «Фенербахче» находится на 3-ей строчке, уступая «Галатасараю» и «Бешикташу» 2 очка.



Лёв с 2006 года является тренером немецкой сборной. Вместе с командой он выиграл ЧМ-2014. Среди других достижений специалиста значатся бронза мундиаля, серебро и бронза ЧЕ. В 2017 году «бундестим» под руководством Йоахима Лёва стала обладателем Кубка конфедераций.