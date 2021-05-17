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«Фиорентина» предлагает Гаттузо контракт с зарплатой в 2 млн евро

Дата публикации: 17-05-2021

«Фиорентина» предлагает Гаттузо контракт с зарплатой в 2 млн евро

В Twitter-аккаунте Николо Скиры появилась информация о том, что в скором времени Дженнаро Гаттузо может стать тренером «Фиорентины». В этом сезоне 43-летний итальянец работает с «Наполи».

Инсайдер сообщил, что «фиалки» предлагают Гаттузо 2-летний контракт, предусматривающий возможность продления на 1 сезон. Ежегодная зарплата специалиста на новом месте работы составит 2 млн евро.

Гаттузо изначально рассматривался руководством «Фиорентины» в качестве основного претендента на должность тренера клуба. В настоящее время стороны согласовали ключевые детали контракта.

Ранее СМИ писали, что команда из Флоренции предоставит Гаттузо максимальную свободу действий, включая возможность координации трансферной политики.

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