СМИ: Аллегри готов возглавить «Реал»

Дата публикации: 17-05-2021

Массимилиано Аллегри согласен возглавить «Реал». Об этом в своем «Twitter» рассказал Фабрицио Романо. Инсайдер заявил, что если мадридцы обратятся к Аллегри с предложением о сотрудничестве, то он даст положительный ответ.



Следует отметить, что Флорентино Перес, являющийся президентом «Реала», ранее рассматривал возможность приглашения итальянца на тренерский мостик. Однако на тот момент Аллегри работал с «Ювентусом». В итоге стороны не смогли договориться о контракте.



Ранее стало известно, что Зинедин Зидан, нынешний рулевой «сливочных», намерен уйти из команды по окончании сезона. Причина – физическая и моральная усталость.



В Ла Лиге мадридцы находятся на второй строчке, уступая «Атлетико» за 2 тура до завершения чемпионата всего 2 очка.