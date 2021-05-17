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СМИ: Аллегри готов возглавить «Реал»

Дата публикации: 17-05-2021

СМИ: Аллегри готов возглавить «Реал»

Массимилиано Аллегри согласен возглавить «Реал». Об этом в своем «Twitter» рассказал Фабрицио Романо. Инсайдер заявил, что если мадридцы обратятся к Аллегри с предложением о сотрудничестве, то он даст положительный ответ.

Следует отметить, что Флорентино Перес, являющийся президентом «Реала», ранее рассматривал возможность приглашения итальянца на тренерский мостик. Однако на тот момент Аллегри работал с «Ювентусом». В итоге стороны не смогли договориться о контракте.

Ранее стало известно, что Зинедин Зидан, нынешний рулевой «сливочных», намерен уйти из команды по окончании сезона. Причина – физическая и моральная усталость.

В Ла Лиге мадридцы находятся на второй строчке, уступая «Атлетико» за 2 тура до завершения чемпионата всего 2 очка.

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