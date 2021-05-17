«Наполи» претендует на защитника «Вильярреала»
Дата публикации: 17-05-2021
Пау Торрес из «Вильярреала» может пополнить состав «Наполи» (источник – «Calciomercato»).
Неаполитанцы намерены оформить сделку по переходу 24-летнего защитника ближайшим летом. Руководство испанской команды рассматривает возможность продажи игрока, но хочет получить за него не менее 30 млн евро.
Торрес воспитывался в структуре «Вильярреала», но пробился в основу клуба лишь в 2019 году. До этого он успел поиграть за дублирующий состав «жёлтой субмарины» и съездить в аренду в «Малагу».
В текущем сезоне Торрес выходил на поле в футболке «Вильярреала» в 41 встрече, в которых отличился 3 раза и сделал 2 голевых передачи. Стоимость испанца равняется 50 миллионам евро (по версии портала Transfermarkt.de).
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