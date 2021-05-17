«Лестер» хочет продлить контракты с Тилемансом и Сеюнджю

Дата публикации: 17-05-2021

Никола Скира поделился планами «Лестер Сити» в отношении защитника Чаглара Сеюнджю и хавбека Юри Тилеманса. В Twitter-аккаунте инсайдера появилась информация, что английский клуб планирует продлить контракты с турком и бельгийцем до 2025 года.



В «Лестере» Сеюнджю и Тилеманс играют далеко не последнюю роль. На счету турецкого полузащитника 30 поединков за клуб во всех турнирах (1 забитый мяч). Состав «лис» он пополнил в 2018 году, перейдя из «Фрайбурга» за 20 млн евро.



Тилеманс в этом сезоне выходил на поле в футболке «Лестера» в 49 встречах (9 голов, 6 ассистов), а его мяч в ворота «Челси» в финале Кубка Англии позволил клубу впервые в истории завоевать этот престижный трофей.



Действующие контракты обоих исполнителей истекают летом 2023 года.