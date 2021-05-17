Месси обозначил сумму желаемой зарплаты в «Манчестер Сити»
Дата публикации: 17-05-2021
«The Sun» утверждает, что Лионель Месси рассматривает возможность перехода в «Ман Сити».
33-летний форвард в переговорах с «горожанами» сообщил о своих финансовых требованиях по контракту. Месси готов переехать в Англию, если клуб согласится ежегодно выплачивать ему 25 млн фунтов (приблизительно 29 млн евро).
Источник уверяет, что приоритетом для аргентинца остается «Барселона». Однако если предложение каталонцев не устроит Лео, то он будет думать относительно перехода в «Манчестер Сити».
В сезоне 2020/2021 на счету Месси 46 встреч за «сине-гранатовых», в которых он стал автором 37 забитых мячей и 14 голевых пасов. Его действующий трудовой договор с испанским грандом истекает по завершении сезона, после чего он станет свободным агентом.
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