Источник: Витория вылетит в Москву для заключения контракта со «Спартаком»
Дата публикации: 17-05-2021
«Tuttomercatoweb» опубликовал очередную порцию новостей о будущем тренере «Спартака». Источник сообщил, что в скором времени в Москву для подписания контракта с «красно-белыми» вылетит Руй Витория.
Португалец считается главным претендентом на пост тренера «Спартака». По данным СМИ, Витория заключит с москвичами 3- или 2-летнее соглашение. Последнее будет иметь опцию продления на 1 сезон.
В 2019-2020 годах специалист возглавлял «Аль-Наср». Также Руй работал с различными португальскими командами.
Напомним, Доменико Тедеско решил покинуть «Спартак» по завершении сезона. Столичному клубу под его руководством удалось выиграть серебряные медали РПЛ и обеспечить себе место в квалификации Лиги чемпионов.
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