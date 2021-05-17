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Полузащитник сборной Италии Сенси может продолжить карьеру в «Шахтере»

Дата публикации: 17-05-2021

Полузащитник сборной Италии Сенси может продолжить карьеру в «Шахтере»

Ресурс «Blasting News» утверждает, что «Шахтер» может усилиться 25-летним хавбеком итальянской сборной. Речь идет о Стефано Сенси, права на которого принадлежат «Интеру». Миланцы намерены получить за своего футболиста не менее 30 млн евро.

В межсезонье у донецкой команды поменяется тренер. Руководить «горняками», вероятно, будет Роберто Де Дзерби, являющийся наставником «Сассуоло». Именно итальянец хочет видеть Сенси в составе «Шахтера».

Полузащитник перебрался в «Интернационале» летом 2019 года, став первым приобретением Антонио Конте. В сезоне 20/21 на счету Сенси 20 матчей в составе «нерадзурри» (без результативных действий). Контракт хавбека с миланцами будет действовать до лета 2024 года.

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