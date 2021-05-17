Дата публикации: 17-05-2021

Сезон в РПЛ только завершился, а российские клубы уже начали работать над будущими трансферами.



Одним из первых на рынок вышел «Ахмат». Грозненский клуб решил подписать Мохамеда Конате. Об этом рассказал Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда.



Слова агента опубликовал ресурс «Metaratings»: «Последние детали контракта будут урегулированы в понедельник-вторник, после чего Конате станет игроком «Ахмата». Андрей Талалаев прекрасно знаком с его качествами. Я считаю, что он сможет помочь грозненскому клубу».



В текущем сезоне 23-летний Конате защищал цвета «Химок». За подмосковную команду форвард из Буркина-Фасо провел 28 встреч (5 забитых мячей, 3 результативные передачи).