Конате станет игроком «Ахмата»
Дата публикации: 17-05-2021
Сезон в РПЛ только завершился, а российские клубы уже начали работать над будущими трансферами.
Одним из первых на рынок вышел «Ахмат». Грозненский клуб решил подписать Мохамеда Конате. Об этом рассказал Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда.
Слова агента опубликовал ресурс «Metaratings»: «Последние детали контракта будут урегулированы в понедельник-вторник, после чего Конате станет игроком «Ахмата». Андрей Талалаев прекрасно знаком с его качествами. Я считаю, что он сможет помочь грозненскому клубу».
В текущем сезоне 23-летний Конате защищал цвета «Химок». За подмосковную команду форвард из Буркина-Фасо провел 28 встреч (5 забитых мячей, 3 результативные передачи).
Похожие новости:
Защитник «РБ Лейпциг» Конате может оказаться в Англии
«Ливерпуль» близок к подписанию Ибраимы Конате. Переговоры по поводу перехода находятся в завершающей стадии, передаёт «The Athletic». Французский...
«Ливерпуль» близок к подписанию Ибраимы Конате. Переговоры по поводу перехода находятся в завершающей стадии, передаёт «The Athletic». Французский...
«Арсенал» летом планирует подписать защитника «РБ Лейпциг» Конате
«Арсенал» пополнил список клубов, желающих усилиться Ибрагимом Конате из «РБ Лейпциг», сообщает «Evening Standard». Уже известно, что после окончания...
«Арсенал» пополнил список клубов, желающих усилиться Ибрагимом Конате из «РБ Лейпциг», сообщает «Evening Standard». Уже известно, что после окончания...
Фальке в понедельник станет игроком Торино
Форвард, выступающий в последнее время за «Рому», сменит клуб, однако останется в итальянской Серии А. Издание Sky Sports сообщает, что...
Форвард, выступающий в последнее время за «Рому», сменит клуб, однако останется в итальянской Серии А. Издание Sky Sports сообщает, что...
Агент Конате: Муссой интересуются Челси и Арсенал
Исса Коссоко, агент нападающего «Сьона» Муссы Конате, поведал о том, что сенегальским талантом интересуется ряд английских клубов. По...
Исса Коссоко, агент нападающего «Сьона» Муссы Конате, поведал о том, что сенегальским талантом интересуется ряд английских клубов. По...
Стала известна сумма, которую «Ливерпуль» выложит за трансфер Конате
Действующему чемпиону Англии «Ливерпулю» придётся серьёзно раскошелиться, чтобы заполучить центрального защитника «РБ Лейпциг» Ибраима Конате....
Действующему чемпиону Англии «Ливерпулю» придётся серьёзно раскошелиться, чтобы заполучить центрального защитника «РБ Лейпциг» Ибраима Конате....