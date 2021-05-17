Флик может возглавить «Тоттенхэм»

Дата публикации: 17-05-2021

Ханс-Дитер Флик может продолжить свою карьеру в Англии. По информации «The Telegraph», специалист является одним из кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма».



Руководство «шпор» уверено, что немец прекрасно справится с этой работой и будет хорошей заменой Жозе Моуринью, контракт с которым был расторгнут в апреле.



Ранее Флик заявил о том, что по завершении сезона он покинет «Баварию». Одной из причин ухода назывался его конфликт с Хасаном Салихамиджичем, занимающим должность спортивного директора мюнхенцев.



В настоящее время специалист обсуждает условия контракта с футбольным союзом Германии. Если стороны договорятся, то Флик станет тренером немецкой сборной после Евро-2021.