Флик может возглавить «Тоттенхэм»
Дата публикации: 17-05-2021
Ханс-Дитер Флик может продолжить свою карьеру в Англии. По информации «The Telegraph», специалист является одним из кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма».
Руководство «шпор» уверено, что немец прекрасно справится с этой работой и будет хорошей заменой Жозе Моуринью, контракт с которым был расторгнут в апреле.
Ранее Флик заявил о том, что по завершении сезона он покинет «Баварию». Одной из причин ухода назывался его конфликт с Хасаном Салихамиджичем, занимающим должность спортивного директора мюнхенцев.
В настоящее время специалист обсуждает условия контракта с футбольным союзом Германии. Если стороны договорятся, то Флик станет тренером немецкой сборной после Евро-2021.
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