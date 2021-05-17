Жиго входит в сферу интересов ПСВ

Дата публикации: 17-05-2021

ПСВ летом планирует приобрести центрального защитника «Спартака», о чём передаёт «Tuttomercatoweb».



Для голландского клуба данная позиция является проблемной, а его руководство активно ищет усиление в линию обороны. Приоритетом для ПСВ на ближайшее трансферное окно станет Самюэль Жиго.



27-летний француз пополнил состав московской команды в 2018 году, перейдя из бельгийского «Гента». Сумма трансфера составила 8 млн евро. В новом клубе он сразу стал одним из лидеров.



В сезоне 2020/2021 на счету Жиго 26 матчей в футболке «красно-белых» (3 забитых мяча). Его контракт со «Спартаком» будет действовать еще год. Трансферная стоимость француза составляет 11 млн евро (Transfermarkt.de).