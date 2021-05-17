  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Жиго входит в сферу интересов ПСВ

Дата публикации: 17-05-2021

Жиго входит в сферу интересов ПСВ

ПСВ летом планирует приобрести центрального защитника «Спартака», о чём передаёт «Tuttomercatoweb».

Для голландского клуба данная позиция является проблемной, а его руководство активно ищет усиление в линию обороны. Приоритетом для ПСВ на ближайшее трансферное окно станет Самюэль Жиго.

27-летний француз пополнил состав московской команды в 2018 году, перейдя из бельгийского «Гента». Сумма трансфера составила 8 млн евро. В новом клубе он сразу стал одним из лидеров.

В сезоне 2020/2021 на счету Жиго 26 матчей в футболке «красно-белых» (3 забитых мяча). Его контракт со «Спартаком» будет действовать еще год. Трансферная стоимость француза составляет 11 млн евро (Transfermarkt.de).

Похожие новости:

  • «РБ Лейпциг» заплатит 17 млн евро за переход защитника Симакана
    «РБ Лейпциг» заплатит 17 млн евро за переход защитника Симакана
    Мохамед Симакан в летнее трансферное окно перейдет в «Лейпциг». Детали трансфера появились в «Sky Sport Germany». Немецкий клуб выкупит защитника...
  • «Спартак» может приобрести хавбека сборной Турции за 32 млн евро
    «Спартак» может приобрести хавбека сборной Турции за 32 млн евро
    Ресурс «Mynet» рассказал о планах московского «Спартака» по покупке Озана Туфана. Трансфер может стать рекордным для российской команды. Если верить...
  • Защитник «Севильи» Кунде попал в сферу интересов «Манчестер Сити»
    Защитник «Севильи» Кунде попал в сферу интересов «Манчестер Сити»
    Центрбек «Севильи» Жюль Кунде понадобился главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле, передаёт «The...
  • «Арсенал» интересуется нападающим «Бетиса» Фекиром
    «Арсенал» интересуется нападающим «Бетиса» Фекиром
    По информации «Mundo Deportivo», «Арсенал» в ближайшее трансферное окно попытается приобрести Набиля Фекира, принадлежащего «Бетису». Ранее СМИ также...
  • Влахович попал в сферу интересов «Атлетико»
    Влахович попал в сферу интересов «Атлетико»
    По данным издания «Calciomercato», Душан Влахович попал в сферу интересов «Атлетико». Уже летом 21-летний сербский нападающий может поменять клуб,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close