Жиго входит в сферу интересов ПСВ
Дата публикации: 17-05-2021
ПСВ летом планирует приобрести центрального защитника «Спартака», о чём передаёт «Tuttomercatoweb».
Для голландского клуба данная позиция является проблемной, а его руководство активно ищет усиление в линию обороны. Приоритетом для ПСВ на ближайшее трансферное окно станет Самюэль Жиго.
27-летний француз пополнил состав московской команды в 2018 году, перейдя из бельгийского «Гента». Сумма трансфера составила 8 млн евро. В новом клубе он сразу стал одним из лидеров.
В сезоне 2020/2021 на счету Жиго 26 матчей в футболке «красно-белых» (3 забитых мяча). Его контракт со «Спартаком» будет действовать еще год. Трансферная стоимость француза составляет 11 млн евро (Transfermarkt.de).
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