Пиняев может подписать контракт с «Барселоной» и уйти в аренду в клуб РПЛ
Дата публикации: 17-05-2021
«Спорт-Экспресс» сообщает, что Сергей Пиняев, в прошедшем сезоне игравший за «Чертаново», может подписать соглашение с «Барселоной». После этого юный талант отправится в «Химки», где будет выступать на правах аренды.
По данным источника, вингером также интересуются несколько европейских команд и «Зенит».
Пиняев считается одним из наиболее перспективных российских футболистов. В 2018 году он проходил стажировку в академии «Ман Юнайтед», где показал себя блестяще, отличившись 5 раз в товарищеской встрече с «Бери». В январе 2019-го крайний полузащитник вновь отправился в Манчестер.
Клуб, за который выступал Сергей, по итогам сезона вылетел из ФНЛ. На счету Пиняева 31 игра за «Чертаново». В них он оформил 2 гола и 5 ассистов.
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