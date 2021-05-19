«Наполи», «Байер» и «Атлетико» нацелились на форварда «Сантоса»
Николо Скира сообщил об интересе сразу нескольких европейских клубов к 19-летнему Кайо Жорже. Инсайдер в своем Twitter-аккаунте написал, что ближайшим летом подписать форварда попытаются «Атлетико», «Байер» и «Наполи».
Футболист является воспитанником «Сантоса», в академию которого он попал в 10-летнем возрасте. Спустя 5 лет Кайо включили в состав команды до 20 лет. С осени 2018 года нападающий начал тренироваться с основой «Сантоса», а еще через год заключил с клубом профессиональный контракт на 3 года.
В прошедшем чемпионате Бразилии на счету перспективного форварда 28 встреч (4 забитых мяча, 1 голевая передача). Также он поучаствовал в 12 поединках Кубка Либертадорес, в которых ему удалось стать автором 9 голов.
На сегодняшний день трансферная стоимость Кайо Жорже оценивается в 12 млн евро.
Похожие новости:
Центрфорвард «Сантоса» Кайо Жорже может перебраться «Байер» из Леверкузена, об этом утверждает немецкий «Kicker». Бразильский талант уже давно...
Хавбек «Сантоса» (Бразилия) Т. Майя находится «на радарах» сразу нескольких ведущих команд Европы. В этом году бразильский...
Издание «Calciomercato» опубликовало информацию о планах «Милана» на ближайшее трансферное окно. Итальянский клуб рассчитывает усилиться игроками...
Шведский нападающий «Реал Сосьедада» Александер Исак летом может вновь перебраться в дортмундскую «Боруссию». По информации «Sky Sports», немецкий...
«Краснодар» ищет усиление на латиноамериканском рынке. Клуб намерен подписать Рафаэля Сантоса Борре, выступающего за «Ривер Плейт». Подробности...