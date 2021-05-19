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«Наполи», «Байер» и «Атлетико» нацелились на форварда «Сантоса»

Дата публикации: 19-05-2021

«Наполи», «Байер» и «Атлетико» нацелились на форварда «Сантоса»

Николо Скира сообщил об интересе сразу нескольких европейских клубов к 19-летнему Кайо Жорже. Инсайдер в своем Twitter-аккаунте написал, что ближайшим летом подписать форварда попытаются «Атлетико», «Байер» и «Наполи».

Футболист является воспитанником «Сантоса», в академию которого он попал в 10-летнем возрасте. Спустя 5 лет Кайо включили в состав команды до 20 лет. С осени 2018 года нападающий начал тренироваться с основой «Сантоса», а еще через год заключил с клубом профессиональный контракт на 3 года.

В прошедшем чемпионате Бразилии на счету перспективного форварда 28 встреч (4 забитых мяча, 1 голевая передача). Также он поучаствовал в 12 поединках Кубка Либертадорес, в которых ему удалось стать автором 9 голов.

На сегодняшний день трансферная стоимость Кайо Жорже оценивается в 12 млн евро.

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