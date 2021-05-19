Фонсека может стать главным тренером «Фиорентины»
Николо Скира назвал нового кандидата на пост тренера «Фиорентины». По данным журналиста, Паулу Фонсека, в текущем сезоне работающий с «Ромой», может остаться в Серии А и возглавить «фиалок».
Напомним, ранее стало известно, что летом специалист завершит сотрудничество с римским клубом. Вскоре после этого ряд СМИ сообщили, что им интересуются «Бенфика» и «Тоттенхэм Хотспур».
Основным кандидатом на должность наставника «Фиорентины» до недавнего времени считался Дженнаро Гаттузо. Однако руководство флорентийцев пока не может согласовать с ним условия контракта. Если сторонам не удастся договориться, то у руля команды может встать 48-летний португалец.
«Фиорентина» по итогам 37 туров находится на 13-ой строчке в Серии А, имея в своем активе 39 очков.
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