«Шахтер» предложил 35 млн евро за Локателли

Дата публикации: 19-05-2021

«Tuttomercatoweb», указывая в качестве источника «La Reppublica», сообщает, что «Шахтер» ведет переговоры с «Сассуоло» относительно трансфера 23-летнего Мануэля Локателли. В межсезонье итальянец может переехать в Украину.



Отдельные источники ранее писали об интересе к Локателли со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», но предложений по опорнику клубы пока не делали. «Горняки» в отличие от них уже сообщили боссам «Сассуоло» о готовности выкупить футболиста за 35 млн евро.



В текущем сезоне Локателли выходил на поле в 33 встречах (4 гола и 3 ассиста). «Transfermarkt» оценивает хавбека в 35 000 000 евро.



Летом «Шахтер» должен возглавить Де Дзерби, в настоящее время работающий с «Сассуоло».