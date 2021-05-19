«Барселона» сделала запрос по Кейну, но футболист хочет остаться в Англии
«Барселона» готова подписать Гарри Кейна и уже сделала официальный запрос в «Тоттенхэм». Новостью поделился ресурс «The Times».
По данным источника, сам форвард, несмотря на множество слухов говорящих о его скором переезде в Испанию, заявил о желании остаться в Англии. Ранее Кейн сообщил руководству «шпор» о своем намерении покинуть команду. После этого появилась информация, что агенты нападающего начали обсуждать возможный переход с представителями «Челси», «Манчестер Сити» и «МЮ».
Кейн воспитывался в структуре «Тоттенхэма». В основе лондонцев он впервые вышел в 2011 году. В сезоне 20/21 центрфорвард сыграл за «лилово-белых» в 33 поединках, отметившись 22 забитыми мячами и 13 голевыми пасами.
Эксперты авторитетного портала «Transfermarkt» оценивают 27-летнего Гарри в € 120 миллионов.
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