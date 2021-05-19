Бензема впервые с 2015 года вызван в сборную Франции
Карим Бензема включен в заявку французской сборной на предстоящий чемпионат Европы.
Ранее стало известно, что форвард «Реала» рассматривается тренером команды Дидье Дешамом в качестве кандидата на попадание в список футболистов для участия в соревновании.
Как утверждает «L`Equipe», окончательное решение о возвращении Карима в ряды «трёхцветных» Дидье Дешам принял после встречи с руководством FFF (Федерации футбола Франции).
Напомним, в 2015 году Бензема попал в громкий скандал и был отстранен от выступлений за сборную. Бомбардира «Реала» обвинили в соучастии в шантаже Матье Вальбуэна. Инцидент был связан с некой видеозаписью интимного характера. Сообщалось, что с экс-игрока «Динамо» требовали большую сумму денег за отказ от ее публикации в сети.
Суд над Бензема состоится в октябре. Если его вина будет доказана, то француз может оказаться за решеткой. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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