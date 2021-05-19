Евровидение-2021: как заработать на песенном конкурсе

Дата публикации: 19-05-2021

1xBet рассказывает о фаворитах конкурса.

Уже 22 мая состоится долгожданный финал Евровидения. В прошлом году любимый песенный конкурс европейцев, к сожалению, не состоялся, однако в этом году участники из 39 стран наконец порадуют зрителей своими выступлениями.

По правилам конкурса, все исполнители, которые должны были участвовать в Евровидении-2020, могли приехать на конкурс в этом году - но с другими песнями. Впрочем, если страна-участница хотела отправить в Роттердам другого представителя, то спокойно могла это сделать. К примеру, так вышло с Италией и Россией.

Кто все-таки главный претендент на победу в конкурсе и на кого ставить? Аналитики 1xBet определили фаворитов.

Италия (коэффициент - 3,34)

Итальянцы с самого начала входили в число фаворитов букмекеров (им пророчили топ-пятерку), но на первую строчку вышли буквально на днях. Группа Måneskin покорила всех своими яркими выступлениями на репетициях Евровидения и стала главным претендентом на победу.

Что же в группе такого особенного? Ну, начнем с того, что она привезла на Евровидение песню в жанре рок - на такое смелости хватает не у многих. Во-вторых, как поется в их композиции Zitte e buoni, они, может, и “сумасшедшие, но не такие, как все”. Все участники группы очень харизматичные, песня сразу врезается в память, а номер по-настоящему яркий. На сцене будут летать искры и в прямом, и в переносном смысле слова - ждем финала, чтобы наконец увидеть это в прямом эфире!

Франция (коэффициент - 4)

Номер, который готовится представить Франция - полная противоположность итальянскому пиро-шоу. Никаких спецэффектов, судя по репетициям, не запланировано. На сцене - лишь одна Барбара Прави, которая исполняет свою собственную композицию Voilà.

Выступление девушки навевает ассоциации с Эдит Пиаф - легендарной французской певицей - и это очень нравится зрителям. Сама песня Барбары - по ее словам, самый настоящий “автопортрет”: искренняя и душевная композиция обнажает нежную душу певицы. Девушка поет о том, что отдает на сцене всю себя, всегда честна со своими слушателями и просить увидеть и полюбить ее такой, какой она есть.

Сможет ли Франция сделать своеобразный дубль и кроме детского Евровидения выиграть еще и взрослое? Если вам по душе эмоциональная композиция от Барбары, вы можете поставить на нее на 1xBet с очень хорошим коэффициентом.

Мальта (коэффициент - 6,15)

Мальтийцы выбрали в качестве представительницы на Евровидении 18-летнюю певицу Destiny, которая исполнит зажигательную композицию Je Me Casse (“Я ухожу”). Ее дерзкий номер очень напоминает по стилю и посылу выступление Netta на Евровидении-2018, которое принесло Израилю победу на конкурсе. Тогда девушка пела: “Я не твоя игрушка”, а сейчас Destiny вторит ей словами: “Я не твоя малышка!”.

Энергетика мальтийской передается слушателю, а ноги сами идут в пляс, как только начинает звучать саксофон. Девушка призывает всех любить себя и ставить именно свои желания и планы на первое место в любых отношениях - конечно, такой посыл не может не нравиться публике.

Destiny долгое время была главным фаворитом букмекеров, но сейчас она занимает третью строчку в числе претендентов на победу. Если вы верите в ее успех, то можете поставить на мальтийку на 1xBet с коэффициентом 6,15.

Каковы шансы России?

Россию на Евровидении будет представлять певица Манижа, которая выиграла национальный отбор в этом году и заменит группу Little Big. Ребята в прошлом году взорвали YouTube своим вирусным видео и фактически стали негласными “победителями” конкурса, который так и не состоялся.

Что касается Манижи, то она отправилась в Роттердам с песней, которая несет в себе мощнейший посыл для всех российских (и не только) женщин. Энергичная певица призывает их верить в себя и в свои силы, ведь каждая достаточно сильна, “чтобы пробить любую стену”.

Если вы болеете за Манижу и хотите поддержать ее ставкой, вы можете сделать прогноз на победу российской исполнительницы с коэффициентом 10.

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