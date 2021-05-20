  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Алексей Миранчук отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита»

Дата публикации: 20-05-2021

Алексей Миранчук отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита»

Алексей Миранчук, выступающий за «Аталанту», дал комментарии относительно слухов об интересе к нему со стороны «Зенита».

В интервью Нобелю Арустамяну, опубликованному на его YouTube-канале, экс-игрок «Локомотива» сообщил: «Я тоже слышал такую информацию и удивился. В Италии меня все устраивает, и я радуюсь от игры в футбол.

Естественно, мне хотелось бы выходить на поле чаще и показывать результат, как и любому другому спортсмену. В «Аталанте» я понял, что надо много работать и тогда все получится. Я уверен, что у меня все будет хорошо, потому точно останусь в Бергамо».

Миранчук переехал в Италию летом 2020 года. В сезоне 20/21 на его счету 29 встреч за «Аталанту» (7 забитых мячей, 2 голевых паса).

Похожие новости:

  • Источник: Алексей Миранчук — приоритетная трансферная цель «Зенита»
    Источник: Алексей Миранчук — приоритетная трансферная цель «Зенита»
    Братья Антон и Алексей Миранчуки заинтересовали «Зенит», однако понимая, что приобрести сразу обоих футболистов будет практически...
  • Белорусский вратарь высказался об интересе "Зенита"
    Белорусский вратарь высказался об интересе "Зенита"
    Страж ворот борисовского БАТЭ Щербицкий прокомментировал интерес со стороны "Зенита". "Летом были разные варианты, но все это на уровне слухов,...
  • Агент Алексея Миранчука опроверг слухи об интересе «Фиорентины»
    Агент Алексея Миранчука опроверг слухи об интересе «Фиорентины»
    Агент хавбека московского «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука Вадим Шпинев опроверг слухи о том, что на игрока претендует...
  • «Интер» пытается переманить из «Аталанты» Малиновского
    «Интер» пытается переманить из «Аталанты» Малиновского
    Руслан Малиновский ближайшим летом может поменять «Аталанту» на «Интер». По информации «Calciomercato», руководство миланцев настроено серьезно, и...
  • «Милан» всерьёз намерен приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука
    «Милан» всерьёз намерен приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука
    По информации итальянского издания Transfer 20, «Милан» всерьёз хочет приобрести Миранчука. Возможен обмен Лаксальта. Интерес к...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close