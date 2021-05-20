Алексей Миранчук отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита»
Дата публикации: 20-05-2021
Алексей Миранчук, выступающий за «Аталанту», дал комментарии относительно слухов об интересе к нему со стороны «Зенита».
В интервью Нобелю Арустамяну, опубликованному на его YouTube-канале, экс-игрок «Локомотива» сообщил: «Я тоже слышал такую информацию и удивился. В Италии меня все устраивает, и я радуюсь от игры в футбол.
Естественно, мне хотелось бы выходить на поле чаще и показывать результат, как и любому другому спортсмену. В «Аталанте» я понял, что надо много работать и тогда все получится. Я уверен, что у меня все будет хорошо, потому точно останусь в Бергамо».
Миранчук переехал в Италию летом 2020 года. В сезоне 20/21 на его счету 29 встреч за «Аталанту» (7 забитых мячей, 2 голевых паса).
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