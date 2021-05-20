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Левандовски может перейти в «Челси»

Дата публикации: 20-05-2021

Левандовски может перейти в «Челси»

По данным «Sky Sport Germany», ближайшим летом Роберт Левандовский может пополнить состав «Челси».

Источник сообщает, что лондонцы уже начали переговоры с мюнхенской командой относительно его перехода. «Бавария» из-за серьезных финансовых потерь, возникших вследствие коронавируса, может продать форварда за 60 млн евро. Его соглашение с клубом заканчивается в 2023 году.

Ранее СМИ писали об интересе к польскому нападающему со стороны «ПСЖ», «Реала» и «Барселоны». При этом парижане были готовы рассматривать трансфер Левандовского лишь в случае ухода Киллиана Мбаппе.
v Игроком «Баварии» поляк стал в 2014 году. В текущем сезоне он принял участие в 39 матчах за мюнхенскую команду, отличившись 47 раз и сделав 8 ассистов.

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