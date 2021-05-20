Кокорин может стать частью сделки по переходу вратаря Краньо в «Фиорентину»

Дата публикации: 20-05-2021

«Сalciomercatoweb» утверждает, что экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Александр Кокорин в ближайшее межсезонье может сменить клубную прописку.



Сообщается, что «Фиорентина», владеющая правами на россиянина, летом надеется приобрести голкипера Алессио Краньо, выступающего за «Кальяри». Клуб готов продать вратаря за 20 млн евро, что может стать серьезной проблемой для «фиалок». Ради его подписания руководители «Фиорентины» намерены включить в сделку 2 своих футболистов. Речь о Лоренцо Венути и Александре Кокорине.



30-летний россиянин перебрался в Италию в зимнее ТО. За форварда флорентийцы заплатили «Спартаку» 4,5 млн евро. При этом за «Фиорентину» Кокорин провел всего 3 поединка (без результативных действий).