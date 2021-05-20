«Байер» подтвердил назначение Сеоане на пост главного тренера

Дата публикации: 20-05-2021

На странице «Байера» в «Twitter» появилась информация о новом тренере команды. Со следующего сезона работать с клубом из Леверкузена будет Херардо Сеоане. Стороны подписали соглашение, рассчитанное на 3 года.



42-летний Сеоане известен по работе с «Янг Бойз». Со швейцарским коллективом специалист добился заметных успехов, трижды подряд становясь чемпионом страны. Теперь ему предстоит показать себя в более топовой лиге.



В марте руководство «Байера» из-за неудовлетворительных результатов расторгло контракт с Петером Бошем. Его место занял Ханнес Вольф, ранее работавший с немецкой сборной U19. Исполнять обязанности наставника клуба он будет до окончания сезона.



По итогам 33 туров Бундеслиги «фармацевты» находится на шестом месте в турнирной таблице.