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«Байер» подтвердил назначение Сеоане на пост главного тренера

Дата публикации: 20-05-2021

«Байер» подтвердил назначение Сеоане на пост главного тренера

На странице «Байера» в «Twitter» появилась информация о новом тренере команды. Со следующего сезона работать с клубом из Леверкузена будет Херардо Сеоане. Стороны подписали соглашение, рассчитанное на 3 года.

42-летний Сеоане известен по работе с «Янг Бойз». Со швейцарским коллективом специалист добился заметных успехов, трижды подряд становясь чемпионом страны. Теперь ему предстоит показать себя в более топовой лиге.

В марте руководство «Байера» из-за неудовлетворительных результатов расторгло контракт с Петером Бошем. Его место занял Ханнес Вольф, ранее работавший с немецкой сборной U19. Исполнять обязанности наставника клуба он будет до окончания сезона.

По итогам 33 туров Бундеслиги «фармацевты» находится на шестом месте в турнирной таблице.

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