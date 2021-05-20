«Рубин» хочет купить Магкеева у «Локомотива»
«Локомотив» может лишиться еще одного молодого футболиста. «Чемпионат», ссылаясь на источники, владеющие информацией, сообщает, что «Рубин» готовит трансфер Станислава Магкеева.
Ранее стало известно, что ЦСКА выкупил у «железнодорожников» права на 19-летнего хавбека Максима Мухина.
«Казанский клуб хочет провернуть трансфер Магкеева этим летом. Предварительные переговоры между сторонами уже состоялись», - приводит слова одного из источников «Чемпионат». Из другого источника стало известно, что стадия активных переговоров начнется в скором времени.
Магкеев воспитывался в структуре «Локомотива». В сезоне 2020/2021 на счету опорника 31 встреча, в которых он не отметился результативными действиями. Ценник на Станислава составляет 1,5 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).
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