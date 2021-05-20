  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Динамо» предложило 6,5 млн евро за игрока «Спортинга» Розье. Футболист ответил отказом

Дата публикации: 20-05-2021

«Динамо» предложило 6,5 млн евро за игрока «Спортинга» Розье. Футболист ответил отказом

Московское «Динамо» заинтересовано в услугах 24-летнего защитника Валентена Розье. Игрок принадлежит лиссабонскому «Спортингу», но в текущем сезоне выступает за турецкий «Бешикташ» на правах аренды.

Издание «SIC Notias» сообщает, что «Динамо» направило португальцам предложение, оценив Розье в 6,5 млн евро. Сумма оказалась на 0,5 млн евро меньше той, что хочет получить за защитника «Спортинг». При этом сам игрок сообщил о нежелании переезжать в Россию.

Слова агента футболиста опубликовал «Р-Спорт»: «Мы ценим интерес со стороны «Динамо», но приоритетом для Розье являются клубы из топ-5 европейских чемпионатов».

В сезоне 20/21 на счету защитника 37 матчей за «Бешикташ» с 3 голами и 7 ассистами.

Похожие новости:

  • «Динамо» опережает «Спартак» в борьбе за македонского защитника «Спортинга»
    «Динамо» опережает «Спартак» в борьбе за македонского защитника «Спортинга»
    Стефан Ристовский может в ближайшее время перебраться в Москву, но пока до конца непонятно в какой клуб. Интерес к защитнику проявляют...
  • Вальбуэна в шаге от перехода в «Динамо» М
    Вальбуэна в шаге от перехода в «Динамо» М
    Хавбек сборной Франции имеет предложение из Российского чемпионата. Соглашение 29-летнего Матье Вальбуэна с «Марселем» будет действовать...
  • Хавбек загребского «Динамо» продолжит карьеру в России
    Хавбек загребского «Динамо» продолжит карьеру в России
    Московское «Динамо» готовит дорогостоящий, по меркам РПЛ, входящий трансфер. Так, хорватское издание «Sportske Novosti»...
  • «Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Спортинга»
    «Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Спортинга»
    Летом «Ман Юнайтед» попытается приобрести Нуну Мендеша, принадлежащего «Спортингу». Издание «Record» сообщает, что представители «манкунианцев» давно...
  • «Динамо» следит за защитником «Нима»
    «Динамо» следит за защитником «Нима»
    Авторитетное французское издание «L'Equipe» утверждает, что «Динамо» (Москва) положило глаз на защитника «Нима»...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close