«Динамо» предложило 6,5 млн евро за игрока «Спортинга» Розье. Футболист ответил отказом

Дата публикации: 20-05-2021

Московское «Динамо» заинтересовано в услугах 24-летнего защитника Валентена Розье. Игрок принадлежит лиссабонскому «Спортингу», но в текущем сезоне выступает за турецкий «Бешикташ» на правах аренды.



Издание «SIC Notias» сообщает, что «Динамо» направило португальцам предложение, оценив Розье в 6,5 млн евро. Сумма оказалась на 0,5 млн евро меньше той, что хочет получить за защитника «Спортинг». При этом сам игрок сообщил о нежелании переезжать в Россию.



Слова агента футболиста опубликовал «Р-Спорт»: «Мы ценим интерес со стороны «Динамо», но приоритетом для Розье являются клубы из топ-5 европейских чемпионатов».



В сезоне 20/21 на счету защитника 37 матчей за «Бешикташ» с 3 голами и 7 ассистами.