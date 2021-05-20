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Облак заинтересован в переходе в один из клубов АПЛ

Дата публикации: 20-05-2021

Облак заинтересован в переходе в один из клубов АПЛ

Ян Облак, выступающий за мадридский «Атлетико», не исключил перехода в один из английских клубов.

«АПЛ по праву считается одной из сильнейших лиг. Мне нравится английский футбол, и я готов к новым вызовам. При этом в Мадриде я провел уже 7 сезонов, и здесь меня устраивает абсолютно все», - цитирует слова голкипера «матрасников» ресурс «Goal».

Напомним, «Атлетико» подписал Облака в 2014 году, заплатив за него «Бенфике» 13 млн евро. Всего за мадридцев вратарь провел 302 встречи, в 159 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В текущем сезоне на счету словенца 45 игр (20 «сухих» матчей). Соглашение Облака с «матрасниками» будет действовать еще 2 года. Ценник на голкипера составляет 90 млн евро, согласно «Transfermarkt».

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