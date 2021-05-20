«Ювентус» может продать Рэмзи в «Ливерпуль» за 10 млн фунтов

Дата публикации: 20-05-2021

По информации «Tutto Juve», «Ювентус» готов рассмотреть вариант с продажей Аарона Рэмзи. Туринцы не рассчитывают на хавбека в следующем сезоне. Источник сообщает, что летом валлиец может вернуться в АПЛ.



Основным претендентом на Рэмзи является «Ливерпуль». Интерес к полузащитнику также проявляют «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Руководство «Ювентуса» рассчитывает получить за валлийца не менее 10 000 000 фунтов стерлингов.



Следует отметить, что в составе лондонского «Арсенала» Рэмзи провел 11 сезонов. В 2019 году, не сумев договориться с «канонирами» о новом контракте, он перебрался в «Ювентус».



В текущем розыгрыше чемпионата Италии на его счету 30 встреч за туринцев (2 забитых мяча, 5 ассистов). Transfermarkt.de оценивает 30-летнего валлийца в 20 млн евро.