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«Ювентус» может продать Рэмзи в «Ливерпуль» за 10 млн фунтов

Дата публикации: 20-05-2021

«Ювентус» может продать Рэмзи в «Ливерпуль» за 10 млн фунтов

По информации «Tutto Juve», «Ювентус» готов рассмотреть вариант с продажей Аарона Рэмзи. Туринцы не рассчитывают на хавбека в следующем сезоне. Источник сообщает, что летом валлиец может вернуться в АПЛ.

Основным претендентом на Рэмзи является «Ливерпуль». Интерес к полузащитнику также проявляют «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Руководство «Ювентуса» рассчитывает получить за валлийца не менее 10 000 000 фунтов стерлингов.

Следует отметить, что в составе лондонского «Арсенала» Рэмзи провел 11 сезонов. В 2019 году, не сумев договориться с «канонирами» о новом контракте, он перебрался в «Ювентус».

В текущем розыгрыше чемпионата Италии на его счету 30 встреч за туринцев (2 забитых мяча, 5 ассистов). Transfermarkt.de оценивает 30-летнего валлийца в 20 млн евро.

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