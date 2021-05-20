«Вулверхэмптон» поборется с «Севильей» за Гедеша

Дата публикации: 20-05-2021

«La Razon» пишет, что вингер испанской «Валенсии» заинтересовал ряд клубов. Подписать Гонсало Гедеша планирует «Вулверхэмптон Уондерерс». Другим претендентом на 24-летнего португальца является «Севилья».



«Летучие мыши» хотят получить за своего футболиста 40 млн евро. Руководство «Вулверхэмптона» планирует уменьшить сумму трансфера и готово включить в сделку форварда Рафу Мира.



Гедеш воспитывался в академии «Бенфики». В 2017 году португалец подписал соглашение с «ПСЖ», но провел в Париже всего год, после чего перебрался в «Валенсию».



В текущем сезоне Гонсалу выходил на поле в футболке «Валенсии» в 33 играх, отметившись 7 мячами и 7 голевыми передачами. Ценник на Гедеша равняется 15 млн евро (по версии портала «Transfermarkt»).