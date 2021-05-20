СМИ: «Севилья» хочет купить у «Зенита» Азмуна

Дата публикации: 20-05-2021

«Севилья» рассматривает трансфер Сердара Азмуна на случай ухода из команды Юссефа Эн-Несири. Оформить сделку по переходу иранского форварда испанцы планируют уже летом (источник – «Todofichajes»).



Вероятность того, что Эн-Несири покинет «Севилью» крайне высока. В связи с этим руководство клуба начало прорабатывать варианты усиления атакующей линии. Бомбардир «Зенита» является приоритетом для испанской команды.



Петербуржцы готовы отпустить Сердара за 23 000 000 евро. Однако «Севилья» надеется снизить ценник на иранца до € 17 млн.



Азмун перебрался в «Зенит» в 2019 году, успев до этого поиграть в составе «Рубина» и «Ростова». В недавно завершившемся сезоне нападающий поучаствовал в 24 поединках за «сине-бело-голубых», забил 19 голов и отдал 6 результативных передач.