Агент: «Мбаппе договорился с «Реалом», теперь необходимо согласие «ПСЖ»
Дата публикации: 23-05-2021
Бруно Сатин поделился сведениями относительно нового клуба 22-летнего Килиана Мбаппе. Агент располагает информацией, что летом нападающий переедет в Мадрид.
«Килиан готов поменять команду. Мне стало известно, что у форварда есть договоренность с «Реалом». Следующим шагом будет получение согласия на переход от «ПСЖ». Если парижане откажутся отпустить Мбаппе, то он может пополнить состав испанского гранда через год на правах свободного агента», - цитирует слова Сатина «Marca».
«Пари Сен-Жермен» подписал Мбаппе в 2018 году. В текущем сезоне нападающий провел в составе парижан 46 матчей, отличившись 41 раз и отдав 11 результативных передач.
Трансферная стоимость француза составляет 160 млн евро (согласно «Transfermarkt»).
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