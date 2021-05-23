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Агент: «Мбаппе договорился с «Реалом», теперь необходимо согласие «ПСЖ»

Дата публикации: 23-05-2021

Агент: «Мбаппе договорился с «Реалом», теперь необходимо согласие «ПСЖ»

Бруно Сатин поделился сведениями относительно нового клуба 22-летнего Килиана Мбаппе. Агент располагает информацией, что летом нападающий переедет в Мадрид.

«Килиан готов поменять команду. Мне стало известно, что у форварда есть договоренность с «Реалом». Следующим шагом будет получение согласия на переход от «ПСЖ». Если парижане откажутся отпустить Мбаппе, то он может пополнить состав испанского гранда через год на правах свободного агента», - цитирует слова Сатина «Marca».

«Пари Сен-Жермен» подписал Мбаппе в 2018 году. В текущем сезоне нападающий провел в составе парижан 46 матчей, отличившись 41 раз и отдав 11 результативных передач.

Трансферная стоимость француза составляет 160 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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