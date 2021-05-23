Сульшер обсудил с Роналду возможный переход в «МЮ»
Дата публикации: 23-05-2021
«Манчестер Юнайтед» может подписать Криштиану Роналду (источник – «AS»).
На переходе 36-летнего португальца настаивает Уле-Гуннар Сульшер. Норвежец уже связывался с форвардом, чтобы обсудить детали возможной сделки и сообщить о планах клуба.
Сообщается, что сам Роналду положительно отнесся к переезду в Манчестер. Однако окончательное решение португалец намерен принять по окончании сезона, когда станет понятно, получил ли «Ювентус», владеющий правами на Криштиану, путевку в ЛЧ на будущий сезон.
В Турин Роналду перебрался в 2018 году и обошелся итальянскому клубу в 117 млн евро. Со «старой синьорой» он связан контрактом до следующего лета. В сезоне 2020/2021 на счету португальца 44 встречи (36 забитых голов, 4 ассиста).
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