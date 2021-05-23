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«Лион» нацелился на Бога

Дата публикации: 23-05-2021

«Лион» нацелился на Бога

«Le10Sport» утверждает, что Жереми Бога в скором времени перейдет в «Лион».

По окончании сезона французский клуб на правах свободного агента покинет Мемфис Депай, что заметно ослабит атакующий потенциал команды. В связи с этим руководство «Лиона» прорабатывает варианты с подписанием нового форварда.

Жереми является игроком «Сассуоло». В сезоне 20/21 на счету левого вингера, также способного сыграть на позиции оттянутого нападающего, 27 поединков за итальянский клуб, в которых он стал автором 4 забитых мячей и 2 результативных пасов.

По данным Transfermarkt.de, ценник на ивуарийского футболиста равняется 22 млн евро.

Ранее СМИ сообщали, что Бога может перебраться в украинский «Шахтер» вслед за наставником «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Сам вингер сообщил, что не против перехода в донецкий клуб.

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