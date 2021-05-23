Заха: «Чувствую, что готов снова попробовать себя в топ-клубе»

Дата публикации: 23-05-2021

Вилфрид Заа сообщил о желании перейти в топовый клуб.



Слова вингера «Кристал Пэлас» опубликовал ресурс «The Face»: «Я считаю, что готов к переходу в топовую команду, ведь я мечтаю что-нибудь выиграть. Я набрал неплохую форму и способен конкурировать с лучшими футболистами. Если будет предложение, то я готов принять его. Чувствую, что заслужил шанс играть в топ-клубе. Для меня важно завоевывать трофеи, чтобы потом мои дети могли гордиться мной».



В 2013-2015 годах ивуариец был игроком «Манчестер Юнайтед», но затем оказался в «Кристал Пэлас».



В текущем сезоне на его счету 30 встреч, в которых он забил 11 мячей и сделал 2 ассиста. Стоимость 28-летнего Заа составляет 45 млн евро («Transfermarkt»).