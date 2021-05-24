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«Рубин» поборется с «Наполи» и «Аталантой» за подписание Хакшабановича

Дата публикации: 24-05-2021

«Рубин» поборется с «Наполи» и «Аталантой» за подписание Хакшабановича

По информации «Expressen», «Рубину» интересен вариант с подписанием крайнего полузащитника Сеада Хакшабановича. Права на 22-летнего черногорца принадлежат «Норрчепингу».

Казанцы уже провели предварительные переговоры со шведским клубом. Сумма, которую запросил за игрока «Норрчепинг», устраивает руководство «Рубина». Однако трансфер может и не состоятся, поскольку заполучить черногорца также хотят «Наполи» и «Аталанта».

Состав «бело-голубых» Хакшабанович пополнил прошлым летом, подписав контракт до 2024 года. Шведский клуб приобрел вингреа у «Вест Хэма» за 2,6 млн евро.

В сезоне 2020/2021 на счету черногорца 11 матчей (5 забитых мячей, 5 голевых передач). Transfermarkt.de оценивает Сеада в 4 млн евро.

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