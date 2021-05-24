Левандовский первым в истории Бундеслиги стал лучшим бомбардиром четыре сезона подряд
Роберт Левандовский продолжает бить рекорды. Текущий сезон для польского форварда получился особенно удачным. В 29 поединках Бундеслиги нападающий отлился 41 раз. Благодаря этому игрок сборной Польши превзошел достижение Герда Мюллера, которое ранее казалось неприступным.
Согласно данным «Opta», 32-летний футболист первым в истории чемпионата Германии стал лучшим бомбардиром 4 раза подряд.
В сезоне 17/18 Левандовский победил в гонке снайперов с 29 забитыми мячами. Через год он повторил достижение, забив 22 гола, а затем вновь стал первым в списке бомбардиров, отличившись 34 раза.
В этом сезоне футболист «красных» опять оказался вне конкуренции, заметно опередив преследователей. Андре Силва из «Айнтрахта», ставший вторым, забил 28 голов в 32 матчах.
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