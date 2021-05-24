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Сантон может перейти из «Ромы» в «Истанбул»

Дата публикации: 24-05-2021

Сантон может перейти из «Ромы» в «Истанбул»

Летом Давиде Сантон, защищающий цвета «Ромы», может перебраться в турецкую суперлигу. Информацией о переходе правого защитника поделился в своем «Twitter» Николо Скира.

Кандидатуру 30-летнего Сантона рассматривает «Истанбул Башакшехир», руководство которого уверено, что игрок способен принести пользу команде. Турецкий клуб уже вышел на агентов итальянца, предложив 3-летнее соглашение. Сантон взял время на раздумье.

По действующему контракту защитник будет принадлежать «Роме» до следующего лета. При этом в сезоне 20/21 на его счету всего 10 встреч за «волков» (1 голевая передача), потому римляне вполне могут расстаться с ним.

Трансферная стоимость Сантона составляет 2 000 000 евро.

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