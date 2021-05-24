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«Реал» впервые за 11 лет остался без трофеев по итогу сезона

Дата публикации: 24-05-2021

«Реал» впервые за 11 лет остался без трофеев по итогу сезона

Чемпион испанской примеры стал известен лишь в последнем туре. К этому времени претендентов на титул осталось всего два. Его обладатель определялся в заочном противостоянии «Атлетико» и «Реала».

В итоге «матрасникам» удалось победить «Вальядолид» (2:1) и сохранить первую строчку в Ла Лиге. «Сливочные», несмотря на успех в матче с «Вильярреалом» (2:1), стали лишь вторыми.

Неудача в борьбе за чемпионство привела к тому, что команда Зинедина Зидана осталась без трофеев впервые за 11 лет. По ходу сезона мадридцы оступились в полуфинале Суперкубка Испании, проиграв «Атлетику», и в 1/16 розыгрыша Кубка страны, сенсационно уступив «Алькояно» из Сегунды Б. В ЛЧ «Реал» добрался до полуфинала, где был бит «Челси».

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