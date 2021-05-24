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Рэшфорд не исключил своего ухода из «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 24-05-2021

Рэшфорд не исключил своего ухода из «Манчестер Юнайтед»

Маркус Рэшфорд, принадлежащий «МЮ», не исключил, что в будущем может покинуть клуб.

Слова 23-летнего нападающего опубликовал «The Guardian»: «Могу ли я представить себя в другом клубе? Нельзя исключать подобного варианта. Мне всегда нравились «Реал» и «Барселона». В футболках этих команд выступало огромное количество легендарных футболистов. Кроме того, мадридцы и каталонцы показывают интересный футбол».

Рэшфорд воспитывался в академии «манкунианцев». В сезоне 2020/2021 форвард провел в составе «Юнайтед» 56 поединков, в которых забил 21 мяч и сделал 15 ассистов.

Контракт нападающего с английской командой действует до лета 2023 года. По данным «Transfermarkt», ценник на Рэшфорда равняется 85 миллионам евро.

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